Chilavert a Courtois: “Le quitó la novia a De Bruyne y ahora habla de moral”

La controversia que rodea al cruce entre Real Madrid Club de Fútbol y Sport Lisboa e Benfica sumó un nuevo capítulo. En medio de las acusaciones por presunto racismo contra Gianluca Prestianni, el exguardameta paraguayo José Luis Chilavert cargó con dureza contra Thibaut Courtois, luego de que el arquero del Madrid calificara de “lamentables” sus declaraciones.

En una entrevista radial en Argentina, Chilavert no se guardó nada. Recordó un viejo escándalo personal que involucró a Courtois y al también futbolista Kevin De Bruyne, y sostuvo que “lamentable” fue aquella situación extradeportiva. Además, cuestionó el rendimiento del arquero belga y lo tildó de “normal”, sugiriendo que debería mejorar su juego con los pies y animarse a asumir más protagonismo en el campo.

“Lamentable es que él le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, que aprenda a jugar con los pies, q ue se anime a salir afuera del área y patear tiros libres o penales. Realmente es un arquero normal”, remató el exarquero paraguayo.

El paraguayo también volvió a respaldar públicamente a Prestianni en el conflicto con Vinícius Júnior, quien denunció haber recibido un insulto racista en el partido de ida. Chilavert aseguró que el joven argentino fue provocado verbalmente durante el altercado y consideró que existe un trato desigual en la interpretación de los hechos.

Mientras la UEFA mantiene la suspensión provisional sobre Prestianni y continúa investigando el caso, el clima entre ambos clubes se mantiene tenso. La revancha en el Santiago Bernabéu no solo definirá la clasificación, sino que estará marcada por una previa cargada de declaraciones explosivas y acusaciones cruzadas.

