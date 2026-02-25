Blooming visita a Bolívar en busca del primer golpe en semis del Torneo de Verano

Blooming visitará a Club Bolívar este miércoles en el partido de ida de las semifinales del Torneo de Verano 2026. El compromiso se disputará desde las 20:15 en el Estadio Hernando Siles y será dirigido por el árbitro paceño Guildo Quenta.

Ambas academias protagonizarán un duelo de alto voltaje en la lucha por dar el primer paso hacia la final. El conjunto cruceño viene de aplastar a Independiente de Sucre por un contundente 10-1 en el global en cuartos de final. Para este compromiso, el director técnico Mauricio Soria no podrá contar con el mediocampista Matías Abisab, aunque tendrá a disposición a la mayoría de su plantel para afrontar el reto en la altura paceña.

Por su parte, Club Bolívar llega tras eliminar a Real Potosí con un global de 6-2. El equipo dirigido por Flavio Robatto no podrá contar con Jesús Sagredo ni con Santiago Echeverría, ambos suspendidos por diferentes sanciones.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Estadio Ramón Aguilera Costas. La terna arbitral estará conformada por Guildo Quenta como juez principal, Erick Rojas como primer asistente, Alexis Chipana como segundo asistente, Miguel Balboa como cuarto árbitro y Max Flores como asesor.

