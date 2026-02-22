¡Demoledor Blooming! Garcés desata una lluvia de goles ante Independiente y ahora va por Bolívar

Blooming no dejó dudas y firmó una noche arrolladora en el estadio Patria. El equipo celeste volvió a imponerse sobre Independiente Petrolero, esta vez por 5-1 en el duelo de vuelta de los cuartos de final, y selló un impactante 10-1 en el marcador global para avanzar a semifinales, donde lo espera Bolívar.

El arranque mostró a ambos conjuntos disputando la posesión, pero la tranquilidad de la ventaja conseguida en la ida permitió a la visita manejar los tiempos. Con el correr de los minutos, la presión comenzó a inclinar la cancha ante un cuadro local que necesitaba arriesgar, pero que careció de claridad.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos con una genialidad de Bayron Garcés. Desde larga distancia y tras advertir al arquero adelantado, el delantero sacó un disparo preciso que terminó en el fondo del arco. El golpe fue determinante. A los 27’, un error en salida dejó a Garcés mano a mano y no perdonó. En tiempo añadido del primer tiempo (45+2’), el atacante completó su triplete al convertir un penal con un potente remate al centro.

En el complemento, Independiente intentó reaccionar y el partido ganó en intensidad, pero nuevamente apareció Garcés a los 74’ para firmar su póker personal. Dos minutos más tarde, Cristaldo descontó con un remate que se desvió en un defensor y dejó sin opciones a Uraezaña. Ya en el tiempo añadido (90+4’), Centella puso cifras definitivas para sellar la goleada.

Con una actuación contundente y un ataque imparable, Blooming se instala entre los cuatro mejores del torneo y ahora se prepara para un cruce de alto voltaje frente a Bolívar.

