Viajar por tierra hoy: revisa cómo están las carreteras del país este sábado 21 de febrero

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado 21 de febrero el estado actualizado de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional.

Según el reporte oficial del 10 de febrero, aunque gran parte de las carreteras se encuentra habilitada, varios sectores presentan restricciones, pasos controlados y desvíos debido a obras, derrumbes, desbordes de ríos y condiciones climáticas adversas.

Las autoridades recomiendan a los conductores informarse con anticipación, respetar la señalización y manejar con precaución.

Principales observaciones por departamento:

Santa Cruz:

San Germán (Puente Ichilo): Tránsito habilitado con desvíos por el par vial nuevo cercano al puente.

Bermejo – La Angostura: Tránsito habilitado con un carril por hundimientos de plataforma; se sugiere circular con precaución.

Chuquisaca:

Cruce a Taperillas (límite con Santa Cruz): Desvío habilitado por derrumbe en Muela del Diablo; personal trabaja en la limpieza de la vía.

Beni:

Santo Domingo – Monte Grande: Restricción vehicular temporal; el trazado se encuentra en evaluación.

Pando:

Km 185 La Floresta y Conquista – El Sena: Tramos en construcción con desvíos habilitados; se recomienda conducir con cuidado.

Tarija:

Itacua – La Central: Restricción vehicular en horarios específicos (07:00–09:30, 10:30–12:00, 13:30–15:30 y 16:30–18:00).

Cochabamba:

Llavini – Bombeo: Restricción vehicular entre las 09:00 y 17:00 horas.

La ABC administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y continúa realizando trabajos de mantenimiento y mejora. Los conductores deben planificar sus viajes con anticipación y seguir las indicaciones oficiales para garantizar su seguridad.

Para más información visita la página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo

