TEMAS DE HOY:
Infanticidio de Yuvinka pastor acusado de abuso Oruro

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Pericia científica confirma la autoría, afirma la Policía tras análisis de sangre en la polera del tío de Yuvinka

El comandante de la Policía en Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez, informó que la aprehensión del sospechoso se produjo tras la emisión inmediata de una orden de captura por parte de la Fiscalía, luego de conocer los resultados de la pericia científica.

Charles Muñoz Flores

21/02/2026 9:02

El comandante de la Policía en Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez. FOTO: Captura de video.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La investigación por el asesinato de Yuvinka, la niña de ocho años encontrada sin vida en el municipio de La Guardia, dio un giro decisivo luego de que una prueba genética de ADN confirmara la vinculación directa de su tío político con el crimen.

El comandante de la Policía en Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez, informó que la aprehensión del sospechoso se produjo tras la emisión inmediata de una orden de captura por parte de la Fiscalía, luego de conocer los resultados de la pericia científica.

“De manera permanente y continua, en coordinación con el Ministerio Público, realizamos un trabajo persistente utilizando todas las técnicas y métodos de investigación. La prueba genética permitió determinar la autoría, basándonos en los indicios encontrados en el lugar de los hechos”, señaló Gómez.

El acusado fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y se abstuvo de declarar, mientras aguarda su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía prepara la imputación formal por los delitos de infanticidio y violación agravada.

Según el Ministerio Público, la investigación comenzó tras la desaparición de Yuvinka el 6 de enero. Su cuerpo fue hallado tres días después, y los exámenes forenses confirmaron que la menor fue víctima de agresión sexual y murió por asfixia, configurando el delito de infanticidio.

“Una vez aprehendido, activamos todos nuestros mecanismos de inteligencia y continuamos con actos investigativos complementarios”, agregó el jefe policial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD