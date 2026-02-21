La investigación por el asesinato de Yuvinka, la niña de ocho años encontrada sin vida en el municipio de La Guardia, dio un giro decisivo luego de que una prueba genética de ADN confirmara la vinculación directa de su tío político con el crimen.

El comandante de la Policía en Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez, informó que la aprehensión del sospechoso se produjo tras la emisión inmediata de una orden de captura por parte de la Fiscalía, luego de conocer los resultados de la pericia científica.

“De manera permanente y continua, en coordinación con el Ministerio Público, realizamos un trabajo persistente utilizando todas las técnicas y métodos de investigación. La prueba genética permitió determinar la autoría, basándonos en los indicios encontrados en el lugar de los hechos”, señaló Gómez.

El acusado fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y se abstuvo de declarar, mientras aguarda su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía prepara la imputación formal por los delitos de infanticidio y violación agravada.

Según el Ministerio Público, la investigación comenzó tras la desaparición de Yuvinka el 6 de enero. Su cuerpo fue hallado tres días después, y los exámenes forenses confirmaron que la menor fue víctima de agresión sexual y murió por asfixia, configurando el delito de infanticidio.

“Una vez aprehendido, activamos todos nuestros mecanismos de inteligencia y continuamos con actos investigativos complementarios”, agregó el jefe policial.

Mira la programación en Red Uno Play