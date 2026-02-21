Peritaje de ADN, el principal indicio que llevó a la aprehensión del presunto autor del infanticidio de Yuvinka

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que un papel higiénico hallado en la escena del hecho fue el indicio determinante para esclarecer el infanticidio de Yuvinka. “Se ha obtenido un resultado pericial con resultados conclusivos, ya que se ha obtenido un resultado genético único perteneciente a un individuo de sexo masculino”, explicó la autoridad.

La investigación incluyó la recolección de muestras de sangre de cinco sospechosos, entre ellos el padre, el tío y el cuñado de la víctima. Al respecto, Zeballos detalló: “Tenemos identificado al tío político como el autor y responsable de este hecho de infanticidio, así como violación de infante niño-niña adolescente”.

Tras la comparación de ADN, la Policía ejecutó la orden de aprehensión contra el sujeto, quien ya se encuentra en dependencias de la FELCC de La Guardia.

“La comisión de fiscales ha elaborado la resolución fundamentada a partir de esta respuesta de genética de ADN y de comparación de toma de muestras”, precisó el fiscal.

Pese a las pruebas científicas que evidencian su participación, el imputado —quien tiene antecedentes por abigeato y evidencia de contenido sexual en su teléfono— hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio. Zeballos concluyó afirmando que cuentan con “todos los elementos de convicción suficientes” para emitir la resolución fiscal reglamentada y proceder con la imputación.

Mira la programación en Red Uno Play