TSE inhabilita a Mario Cossío por no cumplir requisito de residencia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la inhabilitación de Mario Cossío como candidato a la Gobernación de Tarija, tras resolver el recurso de apelación presentado en relación a su postulación. La decisión se sustenta en el incumplimiento del requisito constitucional de residencia permanente.

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija se informó que inicialmente se conoció una demanda de inhabilitación en contra del candidato, en la que se observó que la documentación presentada presentaba contradicciones. En particular, se cuestionó la coherencia entre una declaración voluntaria notarial y el certificado de domicilio electoral.

La observación principal se centró en que, por un lado, existía una declaración notarial que acreditaba que Cossío residía permanentemente en el departamento de Tarija. Sin embargo, en otros documentos que forman parte de los antecedentes, el propio candidato señalaba que contaba con refugio en Paraguay y que vivía en ese país junto a su familia.

En el recurso de apelación presentado ante el TSE, la Sala Plena revisó los antecedentes y concluyó que efectivamente existe una contradicción en la documentación relacionada con la residencia permanente. En ese marco, se estableció que el candidato no cumple con el requisito de haber residido de manera permanente durante al menos dos años en el departamento, tal como exige la Constitución y la normativa electoral vigente.

Asimismo, se mencionó que durante el análisis no se consideraron elementos vinculados a su condición de refugiado, sino que la decisión se basó exclusivamente en la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales.

Mira la programación en Red Uno Play