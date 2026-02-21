TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinca Felcv Viacha

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Caso Yuvinka: Aprehenden al presunto autor del infanticidio

Las investigaciones policiales apuntan al allegado de la víctima de ocho años.

Ximena Rodriguez

20/02/2026 20:42

Escuchar esta nota

La investigación por la muerte de Yuvinka dio un giro decisivo este viernes tras la aprehensión del tío político como presunto autor del crimen. Las labores conjuntas de la Policía y la Fiscalía permitieron identificar a este nuevo sospechoso en el municipio de La Guardia.

El caso conmocionó a la comunidad cruceña luego de que la niña de ocho años fuera hallada sin vida con signos de violencia. Este reciente arresto surge como resultado de los últimos peritajes y el seguimiento minucioso del entorno de la víctima.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD