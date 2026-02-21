La investigación por la muerte de Yuvinka dio un giro decisivo este viernes tras la aprehensión del tío político como presunto autor del crimen. Las labores conjuntas de la Policía y la Fiscalía permitieron identificar a este nuevo sospechoso en el municipio de La Guardia.

El caso conmocionó a la comunidad cruceña luego de que la niña de ocho años fuera hallada sin vida con signos de violencia. Este reciente arresto surge como resultado de los últimos peritajes y el seguimiento minucioso del entorno de la víctima.

Noticia en desarrollo...

