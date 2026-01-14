Fiscalía descarta rapto en el caso Yuvinca y apunta a un entorno cercano

La Fiscalía informó que las investigaciones por el brutal asesinato de la niña Yuvinca, de 8 años, avanzan y actualmente se descarta la hipótesis de un rapto, como sostiene la familia de la menor. Así lo confirmó el fiscal Rolando Díaz, quien señaló que los indicios recabados apuntan a que la víctima habría sido llevada a un domicilio cercano al lugar donde fue hallado su cuerpo.

“El trabajo investigativo nos lleva a manejar la hipótesis de que la niña estuvo en una vivienda próxima y posteriormente fue dejada en el lugar, ya sea en horas de la noche o madrugada”, explicó Díaz.

El representante del Ministerio Público informó que más de 200 hojas de actuados forman parte del cuaderno de investigaciones, que incluyen declaraciones ampliatorias a familiares, vecinos y personas del entorno de la menor, además de pericias forenses como la autopsia y el hisopado vaginal, fundamentales para el cotejo de evidencias.

Respecto a la versión inicial de un supuesto rapto en un motorizado, el fiscal indicó que esa línea investigativa está prácticamente descartada, luego de que se identificara un vehículo con características similares al descrito, cuyos ocupantes fueron arrestados y posteriormente desvinculados del caso tras prestar declaración.

“La hipótesis que maneja la Policía es que el autor del crimen no salió del departamento e incluso podría seguir en la zona, ya que tuvo que existir un grado de confianza con la menor para trasladarla”, señaló Díaz, quien añadió que se presume la participación de una sola persona, sin descartar que terceros hayan colaborado posteriormente.

La Fiscalía exhortó a cualquier persona que tenga información relevante a colaborar con la investigación. “Quien oculte datos se convierte en cómplice y será procesado conforme a la ley”, advirtió el fiscal.

