Caso Yuvinca: familia cuestiona investigación y denuncia falta de pericias

La investigación por la muerte de la niña Yuvinca, de ocho años, continúa generando serias dudas en la familia, que a través de su abogado, Miguel Alejandro de la Borda Rocavado, cuestionó la forma en la que el Ministerio Público está conduciendo el caso, actualmente investigado como infanticidio.

El jurista señaló que la Fiscalía habría descartado de manera prematura la hipótesis de un posible rapto, pese a que una menor, compañera de Yuvinca, afirmó que la niña fue subida a un vehículo el día de su desaparición.

Según Borda, esta declaración no fue respaldada por una pericia psicológica, lo que, a su criterio, vulnera los principios de objetividad y legalidad que rigen la actuación fiscal.

“No se puede descartar una hipótesis sin haber realizado las pericias correspondientes. El Ministerio Público está obligado a investigar de forma objetiva y no cerrar el caso por presión social”, sostuvo el abogado.

Asimismo, denunció que la familia no ha podido acceder al cuaderno de investigaciones, pese a haberse apersonado formalmente a la Fiscalía junto a los padres de la menor.

Indicó que se les informó que la carpeta se encuentra en la Fiscalía Departamental, lo que —según afirmó— vulnera el debido proceso y el derecho de las víctimas a conocer los actuados.

En relación a las versiones que apuntan a una posible responsabilidad dentro del entorno familiar, el abogado fue enfático en señalar que no se puede ingresar en subjetividades sin pruebas científicas concluyentes.

También cuestionó el trabajo realizado durante la autopsia, señalando que es fundamental conocer si se recolectaron muestras biológicas clave, como hisopados vaginales, anales, bucales y pruebas subungales, además de verificar la cadena de custodia.

“En delitos de esta naturaleza, que son clandestinos y ocurren sin testigos, las pruebas científicas son fundamentales para llegar a la verdad”, afirmó.

La familia, según el abogado, no busca privilegios, sino una investigación transparente, basada en pruebas técnicas y científicas que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para la pequeña Yuvinca.

Mira la programación en Red Uno Play