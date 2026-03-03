TEMAS DE HOY:
Policial

Buscan a prófugo acusado de abuso sexual que habría sido arrastrado por el río Ichilo

El hombre es considerado prófugo de la justicia y tiene una denuncia por el presunto delito de violación. De acuerdo con el reporte oficial, la persona habría acudido a pescar al río cuando se produjo su desaparición.

Cristina Cotari

03/03/2026 14:29

Buscan a prófugo acusado de violación que habría sido arrastrado por el río Ichilo en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

La Policía intensifica la búsqueda de Moisés Condori Flores, quien se encuentra desaparecido desde hace cinco días y habría sido arrastrado por el río Ichilo, en el trópico de Cochabamba.

El hombre es considerado prófugo de la justicia y tiene una denuncia por el presunto delito de violación. De acuerdo con el reporte oficial, la persona habría acudido a pescar al río cuando se produjo su desaparición. Las tareas de rastrillaje se realizan con el apoyo de SAR Bolivia y personal de la Dirección de Bomberos de la Policía.

“Son cinco días de la desaparición de esta persona, pero no se tiene ningún antecedente o testigo que refiera que haya sufrido un ahogamiento”, señala el informe policial.

Efectivos de la Policía de Ivirgarzama  en el municipio de Puerto Villarroel continúan con la búsqueda en la zona, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados.

Las autoridades confirmaron que el desaparecido tiene antecedentes penales y una denuncia vigente por violación, por lo que no se descarta que la presunta desaparición sea una maniobra para evadir la acción de la justicia.

La investigación continúa mientras se amplían los operativos en las riberas del río Ichilo para establecer si se trató de un accidente o de una estrategia de distracción.

