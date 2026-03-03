Huérfanos del feminicidio: las víctimas invisibles de la violencia en Bolivia

La violencia contra la mujer en Bolivia no solo deja cifras que estremecen, sino también historias silenciosas de dolor. En lo que va del año se contabilizan 17 feminicidios a nivel nacional, y detrás de cada caso hay hijos e hijas que quedan sin madre y, en muchos casos, también sin padre.

Según datos del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, hasta el momento también son 17 los menores que quedaron huérfanos a causa de estos crímenes. La mayoría tiene menos de 10 años y varios fueron testigos directos del asesinato de sus madres.

“Son víctimas inocentes. Los niños se quedan sin madre y muchas veces el autor es el padre. Eso deja una secuela para toda la vida”, señaló Eulogia Tapia, representante del Observatorio.

Infancias fracturadas



En uno de los casos recientes, una bebé de apenas cuatro meses quedó bajo custodia de vecinos tras el asesinato de su madre. En otros hogares, abuelas de la tercera edad volvieron a asumir la crianza de nietos pequeños.

“Volver a ser mamá es duro. Hay que darles educación, alimentación, y a veces no hay trabajo. Yo soy de la tercera edad”, relató una abuela que hace cuatro años perdió a su hija de 27 años en un feminicidio y hoy cría a sus dos nietos.

El dolor no termina en casa, dijo, en las escuelas algunos menores enfrentan discriminación y comentarios crueles.

“A veces les dicen ‘¿Dónde está tu mamá?’. ‘Tu mamá bien viejita’. Eso les duele mucho”, cuestionó.

Más allá del proceso judicial contra el agresor, lo que queda es una infancia rota. Muchos niños sufren traumas severos, pesadillas y crisis de ansiedad.

“De noche llora y grita. Pregunta por su mamá”, relató otra mujer que hoy cuida a una menor víctima indirecta de feminicidio.

Más de 1.000 huérfanos desde 2014



Desde 2014, año en que se tipificó el feminicidio en Bolivia, la cifra acumulada de menores que quedaron en la orfandad supera los 1.000 en todo el país. Solo la gestión pasada, más de 70 niños quedaron sin madre por este delito.

Sin embargo, hasta ahora no existe un registro consolidado y actualizado oficial sobre la totalidad de huérfanos por feminicidio, una de las principales falencias que busca subsanar la nueva normativa.

Ley 1680 y bono económico



El Gobierno anunció la presentación del reglamento de la Ley 1680, norma de protección integral y reparación para hijas e hijos huérfanos por feminicidio, aprobada en noviembre pasado.

La reglamentación contempla acciones concretas en salud, educación y alimentación, además de la creación de un bono económico destinado a aliviar la carga financiera de abuelos, tíos u otros familiares que asumen la crianza.

“Lo que queremos no es solo acompañamiento y protección, sino también ayudarles a superar el trauma”, señaló la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría.

Anunció que equipos interdisciplinarios realizarán seguimiento durante las distintas etapas de crecimiento de los menores, con el compromiso de no dejarlos desprotegidos.

