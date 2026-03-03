Comercios en La Paz no aceptan serie B y reportan caída del 50% en ventas

La circulación de billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la serie B continúa generando confusión en distintos puntos de la ciudad de La Paz. En zonas como Miraflores y la calle Gallardo, varios comercios optaron por colocar letreros anunciando que no aceptan estos cortes, mientras otros los reciben con desconfianza o exigen otro medio de pago.

En pequeños centros de abasto y tiendas de barrio, algunos comerciantes explicaron que prefieren no aceptar los billetes debido a la falta de información clara.

“No estamos aceptando por el momento, porque no tenemos un detalle exacto y certero. Nadie nos da una información correcta”, señaló una vendedora.

Si bien el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó una aplicación para verificar los números de serie, comerciantes indican que la herramienta presenta fallas o demora en la validación, lo que incrementa la desconfianza en plena jornada comercial.

Impacto en ventas y economía familiar



El efecto ya se siente en los mercados. Representantes del sector aseguran que las ventas cayeron hasta en un 50%, debido a la susceptibilidad, tanto de compradores como de proveedores.

“Nos ha afectado bastante. La gente sigue susceptible con eso de los billetes de la serie B. Incluso son billetes de hace un año, deteriorados, pero no quieren recibirlos. Esto frena el movimiento económico”, manifestaron.

La situación también complica a los consumidores, especialmente a estudiantes, ya que en los colegios está prohibido el uso de celulares, lo que impide pagar con QR, obligando a buscar monedas o alternativas como enviar alimentos desde casa ante la dificultad de usar efectivo.

Piden certidumbre

Ante este panorama, comerciantes y compradores coinciden en que la incertidumbre generó un “caos” en la dinámica comercial cotidiana. El sector pidió al Gobierno y al Banco Central reforzar la información pública y establecer soluciones concretas que devuelvan la confianza y normalicen las transacciones.

Mientras tanto, en varios mercados y tiendas de la ciudad persiste la duda: aceptar o no aceptar los billetes de la serie B, una decisión que hoy impacta directamente en la economía diaria de miles de familias.

