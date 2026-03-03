¿Tu auto tuvo fallas? Este es el número de WhatsApp para reportar daños por gasolina

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que desde este martes 3 de marzo está habilitado el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para recibir reportes de posibles daños en vehículos vinculados a gasolina desestabilizada. El registro podrá realizarse a través del número de WhatsApp 72150600.

La estatal petrolera también puso a disposición la línea 50850088, correspondiente al Centro de Atención al Usuario, para orientar a las personas durante el proceso.

“Hemos habilitado el sistema SREC para que los afectados puedan registrarse de manera tal, que se puedan cruzar sus datos oficiales con bases de datos del B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT, para posteriormente evaluar por peritos técnicos el grado del daño. El SREC permite acelerar la compensación, reducir costos operativos y brindar transparencia a la ciudadanía y al sector transporte, con un enfoque solidario y estandarizado”, señala el comunicado institucional.

Cronograma según número de placa

El registro se realizará de acuerdo con la terminación de la placa del vehículo:

Del 1 al 5 , desde el martes 3 hasta el domingo 8 de marzo.

Del 6 al 0 , desde el lunes 9 hasta el domingo 15 de marzo.

Los rezagados podrán registrarse del 16 al 31 de marzo.

Requisitos para acceder a compensación

El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial antes de definir la compensación económica.

Para iniciar el trámite se deberá presentar:

Documento del RUAT

Cédula de identidad

Número de celular

SOAT vigente

Cuenta bancaria y nombre del banco

Detalle de daños (recibos, facturas, fotografías o informes técnicos)

Declaración jurada

Finiquito de liquidación

Según YPFB, el modelo busca reducir tiempos de respuesta y evitar reclamos fuera del universo identificado como afectado.

Clasificación de daños

El SREC clasificará las afectaciones como leves, medias o graves, con criterios definidos por peritos técnicos.

Los daños leves podrán resolverse mediante declaración jurada, finiquito digital y pago directo. En los casos medios o graves, se realizará una evaluación adicional antes de determinar el monto correspondiente.

