Coca-Cola Bolivia fortalece 'Juntos en Todas' con una nueva etapa enfocada en envases retornables

Lanzada en 2025 como una plataforma que celebra los momentos significativos de las familias bolivianas, Juntos en Todas evoluciona este año con “Porque lo bueno siempre retorna”, una fase que promueve los envases retornables como una alternativa responsable con el medio ambiente y accesible para el bolsillo de los hogares del país.

Entrega de reconocimiento Embol Coca-Cola Bolivia a aliados por Impacto Ambiental: Fundación Natura, FH Bolivia y Aguatuya

Además, la propuesta corporativa destaca el gran aporte del Sistema Coca-Cola Bolivia al fortalecimiento de la economía del país, generando más de 3.000 empleos directos, más de 110.000 empleos indirectos y el impulso al crecimiento de pequeños negocios.

Entrega de reconocimiento a aliados por impacto ambiental: Fundación Creamos Juntos y Warmis Recicbol.

Las botellas retornables representan una opción inteligente y accesible que contribuye al cuidado de la economía de las familias bolivianas. A ello se suma su impacto ambiental positivo, ya que los envases retornables de plástico pueden reutilizarse aproximadamente 20 veces, mientras que los de vidrio superan las 30 reutilizaciones.

Entrega de reconocimiento Impacto Social: Sumaya Prado y Chef Coral Ayoroa.

Cabe destacar que Coca-Cola Bolivia tiene habilitadas las Zonas de Ahorro en tiendas, supermercados y mercados mayoristas de todo el país, espacios claramente identificados donde las personas pueden acceder a las mejores ofertas.

Orgullo nacional

Bajo el paraguas de “Juntos en Todas”, la nueva iniciativa “Porque lo bueno siempre retorna” también conecta los valores que unen a los bolivianos con productos de la familia Coca-Cola, que son orgullosamente elaborados en el país, con una cadena de valor que incluye cinco plantas de producción, 15 centros de distribución, atendiendo a más de 150 mil clientes.

Desde almuerzos dominicales con un delicioso plato típico, festejos con salteñas, o noches de estudio con los amigos, Coca-Cola ha estado ahí para acompañar cada momento especial desde hace más de 80 años.

Sumaya Prado, Andrés Aramayo, Marcelo Viscarra y Alejandra Villafuerte.

Lanzamiento en cholet de El Alto

El evento de presentación de esta nueva propuesta se realizó en el cholet Crucero de Los Andes de la ciudad de El Alto, en un ambiente que destacó la identidad local y la conexión con las familias bolivianas. Durante el acto, se presentó el spot oficial denominado ‘La magia de la retornabilidad’ que fue dirigido por el connotado cineasta Rodrigo Bellott.

Equipo Embol Coca-Cola Bolivia en la presentación de Juntos en Todas: Porque lo bueno siempre retorna.

De igual manera, se desplegará una campaña 360, con presencia en medios televisivos, radiales, impresos, plataformas digitales, vía pública y contenidos creados por influenciadores.

Paola Calorio; Sumaya Prado, Andrés Aramayo y Gerardo Prudencio.

“Porque lo bueno siempre retorna” refleja el compromiso de Coca-Cola con las familias bolivianas. Cada botella que vuelve a circular representa un acto de cuidado y esperanza, expresión de la responsabilidad con la gente, el país y la economía de los hogares bolivianos.

Anita Tapia, Paola Calorio, Mónica Calizaya y Claudia Fernández.

