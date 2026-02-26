TEMAS DE HOY:
Caso sparring Secuestro en Cuatro Cañadasa Jhonny Fernández

32ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espacio empresarial

Ecojet impulsa la conexión con los destinos más deseados de Bolivia: Uyuni y Rurrenabaque

Como línea aérea boliviana, Ecojet continúa consolidando su papel estratégico en el desarrollo del turismo y la integración regional, facilitando el acceso a experiencias únicas que solo Bolivia puede ofrecer.

Red Uno de Bolivia

26/02/2026 16:30

Escuchar esta nota

Ecojet reafirma su compromiso con la conectividad aérea nacional e internacional, al fortalecer la promoción de dos de las rutas más buscadas por viajeros de todo el mundo: Uyuni y Rurrenabaque. Estos destinos, reconocidos por su extraordinaria riqueza natural y turística, representan hoy la esencia de Bolivia ante el turismo global.

Como línea aérea boliviana, Ecojet continúa consolidando su papel estratégico en el desarrollo del turismo y la integración regional, facilitando el acceso a experiencias únicas que solo Bolivia puede ofrecer.

Uyuni: Un destino que redefine la belleza natural

Ubicada en el altiplano boliviano, Uyuni es la puerta de entrada a uno de los paisajes más impactantes del planeta. Su magnetismo atrae a turistas, fotógrafos, aventureros y creadores de contenido que buscan escenarios inigualables. Esta ruta se ha convertido en un referente dentro del turismo internacional, posicionando a Bolivia como un destino imperdible en Sudamérica.

Ecojet apuesta por brindar a los viajeros una experiencia de vuelo cómoda, segura y eficiente, permitiendo que más visitantes descubran la magia de este destino icónico.

Rurrenabaque: Naturaleza, biodiversidad y aventura

Por otro lado, Rurrenabaque se destaca como uno de los destinos amazónicos más fascinantes del continente. Reconocido por su exuberante biodiversidad, este destino ofrece experiencias de ecoturismo, aventura y contacto directo con la naturaleza, atrayendo a viajeros que buscan vivencias auténticas y sostenibles.

La conexión aérea con Rurrenabaque representa una oportunidad clave para dinamizar el turismo ecológico y fortalecer la visibilidad internacional de la Amazonía boliviana.

Bolivia: Epicentro estratégico del turismo sudamericano

Gracias a su ubicación geográfica privilegiada en el corazón de Sudamérica, Bolivia se proyecta como un punto de conexión natural entre culturas, ecosistemas y experiencias únicas. Ecojet, como actor fundamental del transporte aéreo nacional, contribuye activamente a esta proyección, facilitando rutas que conectan a Bolivia con el mundo.

Compromiso con la experiencia del pasajero

Ecojet continúa trabajando para ofrecer:

• Operaciones confiables y seguras

• Experiencias de vuelo confortables

• Conectividad eficiente hacia destinos estratégicos

• Servicio enfocado en el pasajero

“Uyuni y Rurrenabaque representan sólo dos, de los tesoros turísticos valiosos, que tiene Bolivia. Nuestro objetivo es acercar estos destinos al mundo, impulsando el turismo y generando oportunidades para el país”, señaló Ecojet.

Impulsando el turismo, fortaleciendo Bolivia

El fortalecimiento de estas rutas no solo responde a la creciente demanda de viajeros internacionales, sino también a la visión de contribuir al desarrollo económico, social y turístico del país.

Ecojet invita a los viajeros, operadores turísticos y medios de comunicación a descubrir y promover la diversidad extraordinaria que Bolivia ofrece, desde los paisajes surrealistas del altiplano hasta la inmensidad vibrante de la Amazonía.

Ecojet – Conectando experiencias, conectando Bolivia – Explora con Ecojet!

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD