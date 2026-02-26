Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 26 de febrero en Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia concluyó la jornada de este jueves con movimientos leves que reflejan una relativa estabilidad en comparación con las primeras horas de la mañana. Según los reportes de las plataformas digitales que monitorean el tipo de cambio paralelo, el dólar cerró con cifras ligeramente menores a las registradas al inicio del día.

El portal especializado dolarboliviahoy.com reportó que la jornada concluyó con una cotización de Bs 9.03 para la compra y Bs 9.01 para la venta. Este sitio registró una fluctuación levemente descendente a lo largo del día:

A las 6:00 de la mañana: Se encontraba en Bs 9.04 para la compra y Bs 9.01 para la venta.

Al mediodía: Se mantuvo en Bs 9.04 para la compra y Bs 9.02 para la venta.

Al cierre: Bajó un centavo en la compra para situarse en Bs 9.03.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que realiza actualizaciones cada 15 minutos, registró al cierre de este jueves una cotización de Bs 9.02 para la compra y Bs 9.01 para la venta. Su evolución fue la siguiente:

A las 6:00 de la mañana: Iniciaron con una compra de Bs 9.05 y venta de Bs 9.01.

Al mediodía: Se ajustó a Bs 9.04 para la compra y Bs 9.02 para la venta.

Al cierre: Terminó con la cotización más baja de la jornada en Bs 9.02 para la compra.

A pesar de las variaciones registradas entre la apertura y el cierre, la brecha entre la compra y la venta se redujo ligeramente al finalizar la tarde. La cotización de venta se mantuvo prácticamente estática en el umbral de los Bs 9.01, lo que refleja una jornada sin sobresaltos bruscos en el mercado paralelo tras el movimiento observado a media mañana.

