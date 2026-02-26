Seis meses de detención para pareja acusada de brutal agresión a taxista en Cochabamba 

La justicia determinó seis meses de detención preventiva para la pareja acusada de atracar y golpear brutalmente a un taxista en el departamento de Cochabamba.

El comandante regional de la Policía de Quillacollo, Wilson Flores, informó que tras la audiencia de medidas cautelares se dispuso que Marcelino R. E. cumpla la detención en el penal de El Abra, mientras que Rocío F. V. será recluida en el centro penitenciario de San Sebastián, sección mujeres.

Durante las investigaciones realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se estableció además que Marcelino R. tenía una orden de aprehensión vigente desde diciembre de 2025 por el delito de lesiones seguidas de muerte.

El jefe policial también señaló que, además del robo del vehículo, se formalizó una denuncia contra la pareja por deterioro de bienes del Estado, debido a que cuatro motorizados oficiales resultaron dañados cuando efectivos policiales rescataron a la pareja de comunarios en los municipios de Independencia y Vinto, donde fueron golpeados por pobladores.

Los daños a los vehículos policiales incluyen parabrisas rotos, abolladuras en la carrocería y destrozos en parachoques y guiñadores. Las investigaciones continuarán durante el plazo dispuesto por la autoridad jurisdiccional para determinar responsabilidades y la eventual sentencia.

Antecedentes del caso

Mientras tanto, la pareja permanece internada en el hospital Viedma, bajo custodia policial, luego de haber sido agredida por comunarios tras ser sindicada de atracar a un taxista en la zona de Ucuchi, municipio de Capinota.

El hecho derivó en un episodio de violencia colectiva, por lo que las autoridades también investigan las agresiones sufridas por los acusados y los daños a vehículos de la Policía.

En tanto, la víctima, identificada como Roger Paichucama Escobar, permanece en estado delicado en la clínica Clínica Copacabana. Fue sometido a una cirugía reconstructiva facial y craneal que se prolongó por más de nueve horas.

Actualmente se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, debido al tiempo prolongado de la intervención quirúrgica y al edema presentado tras la operación.



