Policía investiga el deceso de una mujer tras caer del piso 12 de un edificio céntrico en Cochabamba

El mediodía de este miércoles, la tranquilidad del centro de la ciudad se vio interrumpida por un trágico incidente en el edificio Pinto Palace. Una mujer de aproximadamente 50 años, identificada posteriormente como Rosa, perdió la vida de forma instantánea tras precipitarse desde el doceavo piso de la estructura hasta la zona de la mezanine.

Antecedentes: Realizaba trámites en el lugar

De acuerdo con los informes preliminares de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la mujer no era ajena al movimiento del edificio. Según detalló el director de la Felcc, Rolando Vera, la víctima se encontraba en el inmueble para realizar gestiones administrativas.

"La misma estaría realizando algún tipo de trámite en el piso 8; sin embargo, el hecho principal de la precipitación sucede desde el piso 12", informó la autoridad policial. En dicho nivel se encuentra el Juzgado Público Civil Comercial, área donde fue vista antes de la caída y donde, según testigos, se halló una mochila que presuntamente le pertenecía.

Investigación en curso y análisis de seguridad

Tras el levantamiento legal del cadáver, el personal de la División Homicidios procedió a desalojar el edificio para preservar la escena y recolectar indicios. La investigación se centra actualmente en determinar la mecánica de los hechos, dado que las barandas de seguridad del piso 12 son descritas por los ocupantes como estructuras fijas y de una altura considerable.

"Se están realizando los informes correspondientes para requerir las imágenes de las cámaras de seguridad de dicha institución. Estas grabaciones nos brindarán los antecedentes exactos de lo que ocurrió en el lugar", señaló Vera.

A la espera de la autopsia y familiares

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) alrededor de las 15:30 horas. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades indicaron que no se han presentado familiares para reconocer el cuerpo o brindar mayores datos sobre el entorno de la víctima.

La autopsia de ley sigue pendiente, procedimiento que será crucial para determinar la causa técnica del deceso. El caso ha sido tipificado bajo investigación para descartar cualquier intervención de terceros en el suceso.

Testigos y ciudadanos que circulaban por la zona expresaron su conmoción y solicitaron una revisión de las medidas de seguridad en edificios de gran altura, mencionando que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud en el mismo predio en años anteriores.

Mira la programación en Red Uno Play