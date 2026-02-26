Candidata con discapacidad auditiva se suma al equipo de Soo Hyun Chung

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Soo Hyun Chung, presentó oficialmente a su candidata a tercera concejal titular, la licenciada Romy Parada, destacando su compromiso con la inclusión y la participación activa de personas con discapacidad en la vida política.

Durante el acto, Soo Hyun Chung afirmó que la postulación de Parada representa “una presentación muy especial”, subrayando que se trata de una profesional con discapacidad auditiva que decidió asumir el desafío de participar en el proceso electoral.

“Queremos nosotros hacer esta presentación muy especial, que es la titular de tercer concejal, nuestra licenciada Romy Parada, que es una persona con discapacidad auditiva. Nosotros, fomentando lo que es la inclusión, la hemos invitado y agradecemos mucho por la aceptación que ella ha hecho”, expresó el candidato.

Chung sostuvo que el principal objetivo de su equipo es trabajar de manera conjunta para transformar la ciudad. En su discurso enfatizó la necesidad de dejar atrás divisiones y enfocarse en propuestas concretas para mejorar Santa Cruz.

“Nuestro objetivo es trabajar juntos, cambiar el sistema, mejorar la ciudad, no ver al pasado, confiar en Dios y trabajar unidos por todas las necesidades, por un mejor camino, lograr todo lo mejor para la ciudad de Santa Cruz”, manifestó.

