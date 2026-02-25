TED La Paz monitorea medios y redes sociales a los candidatos

Desde el 18 de febrero está autorizada la difusión de propaganda electoral, donde el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz, Antonio Condori, informó que se viene realizando un monitoreo en los medios de comunicación masivos autorizados y en las redes sociales de los candidatos a las elecciones subnacionales 2026.

“La propaganda electoral en medios de comunicación se está monitoreando principalmente en los medios de comunicación en cuanto a tiempo y espacio y los límites que se pueden contratar por los partidos políticos. También estamos monitoreando las redes sociales oficiales que los y las candidatas han registrado ante el organismo electoral”, declaró el vocal.

El objetivo principal de la difusión de la propaganda es para que los candidatos puedan hacer conocer las propuestas de sus planes de gobierno. La difusión de este material está permitida hasta el 18 de marzo.

Límites de la propaganda electoral

El reglamento de propaganda y campaña electoral menciona 5 límites al momento de la difusión.

1. En redes televisivas y canales de televisión, y en redes radiales y emisoras de radio, un máximo total de 10 minutos diarios. Este tiempo se computa sumando la difusión, tanto nacional como departamental, municipal, regional y en territorios de las AIOC, por cada medio de comunicación.

2. En periódicos, un máximo de dos páginas diarias y una separata semanal de hasta 12 páginas en tamaño tabloide.

3. En revistas, un máximo de dos páginas y una separata de hasta 12 páginas por edición.

4. En el caso de cuentas en redes sociales registradas por organizaciones políticas, alianzas y candidaturas, se hará un monitoreo aleatorio verificando solamente el periodo de su difusión y contenidos en el marco de los artículos 116 y 119 de la Ley N.° 026 del Régimen Electoral y el presente Reglamento.

5. En medios digitales de dominio propio, los límites que correspondan a la difusión de la propaganda electoral serán analizados y verificados a través del monitoreo que realiza el Sifde, y se elaborarán informes con propuestas de acciones correctivas para el cumplimiento de los principios de igualdad.

Mira la programación en Red Uno Play