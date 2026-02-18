Cinco candidatos a alcaldes en Cochabamba esperan fallo del TSE

Cinco candidaturas en el departamento de Cochabamba se encuentran pendientes de habilitación o inhabilitación y esperan un fallo definitivo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras presentar recursos de apelación contra resoluciones emitidas en primera instancia.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TED), Daniel Quinteros, informó que cinco resoluciones fueron apeladas y remitidas a la ciudad de La Paz, donde actualmente son analizadas por la Sala Plena del TSE.

“Se presentaron recursos de apelación a cinco resoluciones que hemos resuelto; estas fueron enviadas a La Paz, donde están siendo atendidas y están todavía para ser resueltas”, señaló.

Entre los casos figura el del actual alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, candidato por APB–Súmate, cuya postulación fue impugnada por un presunto exceso en los límites de reelección.

También aguardan una definición Héctor Cartagena Chacón (UNE), observado por el límite de reelección; José Carlos Sánchez (NGP), por un cuestionamiento relacionado con su residencia; y Charles Cristhian Becerra, postulante a la Alcaldía de Quillacollo por Soluciones con Todos, por un pliego de cargo ejecutoriado.

A ellos se suma Cupertino Montaño, candidato a la Alcaldía de Pocona por el frente Soluciones con Todos, cuya postulación fue observada por el requisito de residencia.

Quinteros explicó que todos los casos fueron resueltos inicialmente en Cochabamba; sin embargo, al presentarse apelaciones, corresponde al TSE emitir una resolución definitiva que definirá si los postulantes continúan o quedan fuera de la carrera electoral.



Mira la programación en Red Uno Play