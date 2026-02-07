TSE revisó más de 10.000 registros de nuevos candidatos; esperan llegar a las 12.000 sustituciones este viernes

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de su presidente Gustavo Ávila, informó que el proceso de sustitución de candidaturas avanza de manera significativa, en cumplimiento con los controles establecidos para garantizar la transparencia y legalidad del calendario electoral.

“Hemos revisado más de 10.000 carpetas en 24 horas, y estimamos llegar a unas 12.000 sustituciones antes de finalizar esta jornada”, explicó Ávila. En total, se proyecta que cerca de 25.000 candidatos quedarán habilitados para participar en los comicios departamentales y municipales del 22 de marzo.

Respecto a la sustitución de candidaturas, el presidente del TSE aclaró que la inscripción de un reemplazo no garantiza automáticamente su habilitación, ya que cada candidato debe cumplir con la documentación obligatoria.

“Si un candidato sustituto no cumple los requisitos, el espacio queda bloqueado para la organización política”, precisó Ávila, explicando que esto aplica tanto para concejales como para gobernadores o alcaldes.

Hasta el momento, se han recibido más de 900 apelaciones, de las cuales 500 fueron aceptadas, habilitando a esos ciudadanos para participar en las elecciones.

El TSE también aseguró que, tras la publicación de la lista oficial de candidaturas el 14 de febrero, se iniciará de inmediato la impresión de las papeletas en los 500 formatos establecidos para todo el país.

Finalmente, Ávila destacó que “los bolivianos podrán elegir a sus autoridades departamentales y municipales de manera transparente y segura. Tenemos más de 25.000 candidatos compitiendo por los 5.000 cargos que se elegirán el 22 de marzo”.

