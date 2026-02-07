Conociendo al candidato: Beymar Gutiérrez propone mejorar la salud desde la Alcaldía de Viacha

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 en el sector Conociendo al Candidato, estuvo presente el candidato Beymar Gutiérrez, quien con tan solo 25 años se convierte en el candidato más joven en la carrera electoral; médico de profesión, estudió en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Su carrera lo llevó a conocer varios centros hospitalarios del departamento.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Lo que lo motivó a postularse a este cargo es poder cambiar la realidad de los habitantes del municipio de Viacha, puesto que siente que a lo largo de su formación no vio ninguna transformación con las autoridades que ocuparon el cargo en anteriores gestiones y recalcó que las calles siguen siendo de tierra y no hay avances en el tema de salud.

¿Cuáles son sus propuestas?

Pone en énfasis la revolución en la educación; propone realizar olimpiadas científicas, competencias en robótica. Quiere implementar la dotación de una mochila escolar, al igual que La Paz y El Alto, para apoyar a las familias.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Sus pacientes y los habitantes de su municipio marcan como importante en su vida; además, menciona que su vocación es la atención a la población.

