Roberto Carlos Saravia: La apuesta de "Fuerza Social" por la renovación en Quillacollo

En el marco del ciclo de entrevistas "Conociendo al Candidato", Roberto Carlos Saravia se presentó oficialmente como el rostro de la agrupación Fuerza Social para la alcaldía de Quillacollo. Con un perfil que combina la formación académica y la dirigencia vecinal, Saravia apuesta por un cambio generacional en un municipio que, según sus palabras, se encuentra "postergado".

A sus 37 años, Saravia es abogado de profesión y cuenta con dos maestrías. Su experiencia en el ámbito público no proviene de cargos jerárquicos tradicionales, sino de las bases: ha sido presidente de OTB, representante de Control Social y asesor de diversos sindicatos y organizaciones vecinales.

"Estoy cansado de que los mismos políticos de hace 10 o 20 años se sigan presentando a pesar de no haber cumplido sus promesas", afirmó el candidato, quien se define como un hombre de familia, profundamente leal a sus principios y a su fe.

El programa de gobierno de Saravia para Quillacollo se centra en resolver deficiencias históricas del municipio. Entre sus pilares destacan:

Salud y Educación: Propone la construcción de un hospital de segundo nivel y la creación de una universidad para Quillacollo que brinde servicios a todo el Valle Bajo, fortaleciendo el nivel superior además del inicial y secundario.

Servicios Básicos y Medio Ambiente: Se comprometió a la industrialización de los residuos sólidos y a solucionar de raíz el colapso de las aguas servidas para evitar inundaciones recurrentes.

Ordenamiento Urbano: Plantea una reorganización profunda del transporte público y del comercio informal, junto con un plan agresivo de bacheo de calles y avenidas.

Uno de los anuncios más llamativos de su campaña es el alivio económico para el ciudadano. Saravia garantizó que, de llegar a la gestión municipal, implementará una rebaja en los impuestos de vehículos, viviendas y lotes, además de un programa de "perdonazo" tributario.

Bajo el lema de "Lealtad con Quillacollo", el candidato de Fuerza Social invita a la población a sumarse a lo que denomina el "carro de la renovación". Su visión final apunta a transformar la ciudad en un centro urbano digital y moderno, bajo una política de cero corrupción.

"Quillacollo merece autoridades dignas que trabajen de la mano del pueblo", concluyó Saravia.

