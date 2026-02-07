¡El carnaval llega a su noche mágica! Camila I será coronada este sábado

La coronación de Camila como Reina del Carnaval Cruceño 2026 se realizará este sábado 7 de febrero y se podrá seguir en vivo por Red Uno.
Santa Cruz se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año: la coronación de Camila I como Reina del Carnaval Cruceño 2026.
La cita será este sábado 7 de febrero a las 21:00 en el salón Guarayos de Fexpocruz, donde la magia del carnaval y el talento de los conjuntos de baile se unirán en un espectáculo sin precedentes.
Este viernes, los preparativos finales avanzan a toda marcha. Los ballets ya han concluido sus ensayos, mientras se ajusta la logística del show y el juego de luces que acompañará a la nueva soberana durante la ceremonia.
El día comenzará temprano con un boulevard desde las 15:00 en el Ventura Mall, donde Camila compartirá con la población, previo a su coronación oficial. El evento marcará la culminación de cuatro precarnavaleras que la ciudadanía pudo disfrutar a través de Red Uno de Bolivia.
La reina de este año, acompañada por los Testarudos, promete una jornada cargada de alegría, color y tradición, consolidando la esencia del carnaval cruceño y haciendo de esta coronación un día soñado tanto para ella como para los ciudadanos que esperan participar de esta fiesta emblemática.
