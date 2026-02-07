¡El carnaval llega a su noche mágica! Camila I será coronada este sábado

Santa Cruz se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año: la coronación de Camila I como Reina del Carnaval Cruceño 2026.

La cita será este sábado 7 de febrero a las 21:00 en el salón Guarayos de Fexpocruz, donde la magia del carnaval y el talento de los conjuntos de baile se unirán en un espectáculo sin precedentes.

Este viernes, los preparativos finales avanzan a toda marcha. Los ballets ya han concluido sus ensayos, mientras se ajusta la logística del show y el juego de luces que acompañará a la nueva soberana durante la ceremonia.

El día comenzará temprano con un boulevard desde las 15:00 en el Ventura Mall, donde Camila compartirá con la población, previo a su coronación oficial. El evento marcará la culminación de cuatro precarnavaleras que la ciudadanía pudo disfrutar a través de Red Uno de Bolivia.

La reina de este año, acompañada por los Testarudos, promete una jornada cargada de alegría, color y tradición, consolidando la esencia del carnaval cruceño y haciendo de esta coronación un día soñado tanto para ella como para los ciudadanos que esperan participar de esta fiesta emblemática.

