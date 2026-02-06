¡Terrible! Detienen a un hombre acusado de matar a su madre de 82 años en Oruro

Un hecho estremecedor sacudió al departamento de Oruro. Una mujer de 82 años perdió la vida luego de ser presuntamente golpeada de forma reiterada por su propio hijo, en un caso que hoy es investigado como parricidio por el Ministerio Público.

El crimen ocurrió en el cantón Challula, provincia Ladislao Cabrera, y se constituye en el primer caso de esta naturaleza registrado en el país en 2026, según informó la Fiscalía.

El Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Huari determinó la detención preventiva por seis meses del acusado en el penal de San Pedro de Chonchocoro, mientras avanzan las investigaciones.

Fiscalía: hubo agresiones reiteradas

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, explicó que las investigaciones permitieron establecer que la víctima fue sometida a constantes maltratos físicos.

“Se evidenció que la adulta mayor presentaba visibles golpes en el cuerpo, producto de agresiones reiteradas”, señaló.

Según la autoridad, la Fiscalía recopiló testimonios de comunarios y testigos, además de indicios materiales, que sustentan la probabilidad de autoría del hijo de la víctima.

El sospechoso fue aprehendido por la Policía Boliviana y puesto a disposición del Ministerio Público, que fundamentó los riesgos procesales ante la justicia.

Gritos de auxilio antes del desenlace

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se registró el lunes 2 de febrero de 2026, alrededor de las 16:00, al interior del domicilio donde vivía la víctima, en condiciones precarias.

Vecinos del lugar relataron haber escuchado gritos desesperados de auxilio, presuntamente durante la agresión que terminó provocando la muerte de la adulta mayor.

Violencia intrafamiliar: una alerta urgente

El caso volvió a encender las alarmas sobre la violencia contra personas adultas mayores, muchas veces invisibilizada dentro del entorno familiar.

Autoridades y organizaciones sociales reiteraron la importancia de denunciar cualquier tipo de maltrato, recordando que el silencio también puede ser cómplice de la tragedia.

