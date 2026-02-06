La Fiscalía Departamental de Potosí investiga un caso por el presunto delito de homicidio culposo ocurrido en el municipio de Llallagua, donde una joven de 27 años perdió la vida en un centro hospitalario. El proceso se encuentra en etapa preliminar y se realizan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que la investigación se inició tras la recepción de una denuncia formal.

“Luego de recibir la denuncia se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar si existen responsabilidades, siempre en el marco de la ley”, manifestó la autoridad.

De acuerdo con el informe del fiscal de materia asignado al caso, Deymar Ariel Flores Paraguayo, la denuncia fue presentada el 4 de febrero de 2026 a horas 17:20 en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Llallagua, por Julio Sergio C.Ch., tío de la joven fallecida.

El deceso se produjo horas antes en el Hospital de Segundo Nivel Madre Obrera Plus, ubicado en la carretera Llallagua–Uncía.

Actualmente, el Ministerio Público cuenta con el informe policial, el acta de denuncia y la declaración del denunciante. Estos elementos serán fundamentales para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

La investigación continúa en fase preliminar y no se descarta la recolección de nuevos indicios en el transcurso de las diligencias.

