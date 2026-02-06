Así operaba el efectivo policial que realizabas cobros en la Bimodal de Santa Cruz

La Inspectoría General de la Policía Boliviana intervino las oficinas de Tránsito en la Terminal Bimodal tras detectar un esquema de cobros irregulares a transportistas cruceños. Según las denuncias vecinales, el uniformado exigía dinero para validar licencias y autorizar los descansos obligatorios de los conductores de buses.

El operativo sorpresa permitió el arresto inmediato del funcionario público, quien fue sorprendido con la suma de Bs. 2.800 en su poder. Junto a él, se procedió a la detención de un conductor y la secretaria de una empresa de transporte mientras realizaban la entrega de una de las coimas.

Gunther Agudo, comandante de la Inspectoría General, informó: “Hemos podido detectar que conductores se constituían a oficinas de Tránsito y realizaban el pago de diferentes sumas a un servidor público policial”.

El jefe policial detalló que el efectivo se encargaba del control de licencias y otros aspectos técnicos para el transporte de pasajeros.

El uniformado implicado fue trasladado a dependencias de la Felcc para enfrentar cargos penales por la presunta comisión de delitos graves. La justicia investigará este caso bajo las figuras de cohecho activo, pasivo y concusión para determinar el alcance total de la red de corrupción.

