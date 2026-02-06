Informe forense confirma violencia extrema en el feminicidio de Luana; autor usó fuerza física para hundirle el cráneo

Tras el hallazgo del cuerpo de Luana Natalia Tellez Rocha (30 años) en un hostal de la zona de Cala Cala, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fiscalía Departamental revelaron detalles escalofriantes del informe forense. Los resultados confirman que Luana fue víctima de una violencia extrema antes de morir, dejando a un niño de seis años en la orfandad justo el día de su cumpleaños.

Detalles del informe médico forense

El director de la Felcv, Marcelo Nuñez, y el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, coincidieron en que el nivel de agresividad ejercido contra la víctima fue "bastante fuerte". Según la autopsia, las causas de muerte y hallazgos principales son:

Traumatismo Cráneo Encefálico (TEC) Cerrado: Presentaba un hundimiento severo del cráneo. La policía presume que el agresor no utilizó objetos contundentes, sino que empleó fuertes pisadas para aplastar la cabeza de la víctima contra el suelo.

Fracturas múltiples: El informe detalla una fractura en el maxilar superior (mandíbula) y otros traumatismos internos derivados de los golpes.

Abuso sexual: La médica forense confirmó que Luana fue vejada sexualmente antes de su fallecimiento.

Data de la muerte: Al momento del hallazgo (miércoles por la tarde), la víctima llevaba aproximadamente 22 horas fallecida, situando el crimen en la noche del martes o madrugada del miércoles.

En la escena del crimen, ubicada en un hostal del norte de la ciudad, se encontraron indicios de consumo de bebidas alcohólicas.

El sospechoso: Un ciudadano brasileño prófugo

Las autoridades identificaron plenamente al presunto autor como Leonardo Oliveira Barbosa, de nacionalidad brasileña y aproximadamente 30 a 35 años de edad. Según las investigaciones:

Ingreso al hostal: Barbosa reservó la habitación vía WhatsApp y se registró solo el pasado lunes. Vínculo: Se presume que era la pareja sentimental de Luana, aunque la familia de la víctima afirma no conocerlo. Fuga: El sujeto abandonó el hostal antes de que el recepcionista descubriera el cuerpo al intentar cobrar el hospedaje el miércoles.

"Se han coordinado acciones con Migración y otros departamentos para evitar que este sujeto abandone el país. La instrucción es clara: captura inmediata", señaló el fiscal Tejerina.

Un niño de 6 años en la orfandad

El caso cobra un tinte aún más trágico al revelarse que Luana desapareció el día del sexto cumpleaños de su hijo. Su madre, entre lágrimas, relató que la víctima nunca faltaba a las celebraciones de su pequeño. "Ese tipo se ha llevado la mitad de mi corazón. Pido ayuda para encontrarlo, esto no puede quedar impune", clamó la progenitora mientras pedía a la población difundir la imagen del sospechoso.

Este hecho se consolida como el segundo feminicidio registrado en el departamento de Cochabamba en lo que va del año 2026, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la seguridad de las mujeres y la crueldad de los crímenes de género en la región.

