Un operativo realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la ciudad de El Alto, donde encontraron más de 287 garrafas, terminó en saqueos y agresiones cuando vecinos rebasaron las fuerzas del orden y entraron a la tienda para apropiarse de las garrafas y agredieron al equipo de prensa de la Red Uno.

En horas de la mañana, en la carretera hacia Viacha, la ANH realizó una intervención a una tienda que presuntamente estaba realizando un acopio de garrafas para destinarlas al contrabando. El operativo se prolongó por varias horas, donde en horas de la noche tuvo que llegar la policía para desconcentrar a los vecinos.

La policía intentó despejar el área con gases lacrimógenos y, por la cantidad de personas, fueron rebasados y procedieron al saqueo de la tienda llevándose una o dos garrafas en mano. Nuestras cámaras captaron el momento del saqueo y las personas empezaron a apedrear al equipo de prensa de la Red Uno.

“Esos que han empezado a apedrear son, pues (contrabandistas). Nosotros, como vecinos, nos conocemos; ¿Cómo una persona normal va a actuar así?. No puede ser que hagan eso. Han querido recuperar sus cosas y nosotros veíamos que pasa eso (…) Es anormal que dejen así tantas garrafas; cualquiera se da cuenta de cómo actúan”, mencionó una testigo.

A mediodía se procedió a la aprehensión de dos personas implicadas en este caso, donde estarían implicados el conductor y el ayudante del camión gasífero.

