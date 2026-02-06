TEMAS DE HOY:
BOXEADOR Parricidio Caso sparring

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Alta afluencia en el TED La Paz para sustitución de candidatos

El plazo para la sustitución de candidatos para las elecciones subnacionales que fueron inhabilitados por no cumplir los requisitos vence hoy 5 de febrero a las 23:59.

Juan Marcelo Gonzáles

05/02/2026 20:53

Foto: Antonio Condori, Vocal del TED La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

Este jueves, a nivel nacional, según el calendario electoral de las elecciones subnacionales 2026, pueden las organizaciones políticas sustituir a los candidatos que fueron inhabilitados por no haber cumplido los requisitos de postulación, y en oficinas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED) existe mucha afluencia para realizar este trámite.

El vocal del TED La Paz, Antonio Condori, declaró que hasta el informe hasta las 19:00 horas se realizaron por lo menos 1.500 sustituciones de las candidaturas, donde los delegados políticos estarían presentando los requisitos.

“Como ustedes pueden observar, hay mucha afluencia de los delegados de los partidos políticos, agrupaciones y alianzas para sustituir sus candidaturas; hasta ahora tenemos un avance de por lo menos 1.500 candidaturas efectivamente sustituidas”, mencionó el vocal.

Condori mencionó que el TED atenderá en esta jornada hasta las 23:59 para recibir a los delegados y que tienen un plazo de diez días para revisar los documentos presentados para verificar si se hace efectiva o no la sustitución; una vez culminada la revisión de requisitos, se emitirá una lista oficial de habilitados e inhabilitados el 15 de febrero.

El vocal recomendó que los delegados deben contar con todos los requisitos; de caso contrario, se rechazarán las sustituciones presentadas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD