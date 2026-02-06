Alta afluencia en el TED La Paz para sustitución de candidatos

Este jueves, a nivel nacional, según el calendario electoral de las elecciones subnacionales 2026, pueden las organizaciones políticas sustituir a los candidatos que fueron inhabilitados por no haber cumplido los requisitos de postulación, y en oficinas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED) existe mucha afluencia para realizar este trámite.

El vocal del TED La Paz, Antonio Condori, declaró que hasta el informe hasta las 19:00 horas se realizaron por lo menos 1.500 sustituciones de las candidaturas, donde los delegados políticos estarían presentando los requisitos.

“Como ustedes pueden observar, hay mucha afluencia de los delegados de los partidos políticos, agrupaciones y alianzas para sustituir sus candidaturas; hasta ahora tenemos un avance de por lo menos 1.500 candidaturas efectivamente sustituidas”, mencionó el vocal.

Condori mencionó que el TED atenderá en esta jornada hasta las 23:59 para recibir a los delegados y que tienen un plazo de diez días para revisar los documentos presentados para verificar si se hace efectiva o no la sustitución; una vez culminada la revisión de requisitos, se emitirá una lista oficial de habilitados e inhabilitados el 15 de febrero.

El vocal recomendó que los delegados deben contar con todos los requisitos; de caso contrario, se rechazarán las sustituciones presentadas.

