Felcv inicia campaña “Rompiendo Cadenas” para prevenir la violencia en Carnaval

La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) inició una campaña preventiva denominada “Rompiendo Cadenas por una Santa Cruz sin Violencia”, con el objetivo de reducir hechos de agresión durante las festividades del Carnaval.

La actividad comenzó en sectores de alta concurrencia como el Mercado Antiguo La Ramada, el Primer Anillo y la Terminal Bimodal, donde el personal policial realiza un trabajo directo con la ciudadanía.

“El objetivo principal es concientizar y sensibilizar a la población. Consideramos que una persona bien informada es una víctima menos”, afirmó Edson Fernández, director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia.

La autoridad explicó que la campaña incluye visitas puerta a puerta y contacto directo con los vecinos para informar sobre la Ley 348 y los mecanismos de denuncia.

“Nuestros investigadores están saliendo de sus oficinas para tomar contacto directo con la población y explicar el trabajo que realiza la FELCV”, sostuvo.

Fernández señaló que estas acciones también permiten identificar casos de violencia que muchas veces no son denunciados. “En este tipo de operativos podemos identificar personas que sufren algún tipo de violencia y, al tener conocimiento, realizamos de inmediato el procedimiento correspondiente”, indicó.

Mujer apuñalada en Warnes

Respecto al hecho ocurrido en el municipio de Warnes, la autoridad informó que el caso es investigado como feminicidio por el Ministerio Público. “Este hecho se suscitó en la comunidad de El Coloradillo y al momento se maneja como un feminicidio”, manifestó.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima, una mujer de 59 años, habría sido atacada por su expareja de 66 años, presuntamente por motivos pasionales.

Finalmente, el director de la FELCV confirmó que el presunto autor se encuentra aprehendido. “Desde el momento de la intervención esta persona está aprehendida y permanece internada con custodia policial, a la espera de su audiencia cautelar”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play