Tragedia en El Alto: prisión preventiva para el acusado de matar a su esposa

El hecho ocurrió en El Alto. La víctima, de 27 años, murió tras una brutal golpiza. El agresor fue enviado a detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. 

Ximena Rodriguez

01/02/2026 20:48

Foto: Red Uno.
El Alto

La justicia determinó detención preventiva en la cárcel para el hombre acusado de cometer el primer feminicidio del año en el departamento de La Paz. El crimen ocurrió la madrugada de este sábado en la ciudad de El Alto, donde una mujer de 27 años perdió la vida tras ser brutalmente agredida por su esposo.

Según los informes preliminares de la Policía, la pareja retornó a su domicilio luego de asistir a una fiesta cuando se produjo una discusión que derivó en una violenta agresión. El acusado, un hombre de 31 años, habría golpeado a la víctima con puños y patadas, dejándola inconsciente.

Al percatarse de que la joven no reaccionaba, el agresor intentó trasladarla en un minibús hasta un centro médico cercano. Sin embargo, el personal de salud confirmó que la mujer llegó sin signos vitales, evidenciando la gravedad de las lesiones.

Tras el hecho, efectivos policiales procedieron a la aprehensión inmediata del sospechoso, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Luego de la audiencia cautelar, la autoridad judicial ordenó su reclusión preventiva, mientras continúan las pericias forenses y la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

Este caso vuelve a encender las alertas sobre la violencia extrema contra las mujeres y la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección en el país.

