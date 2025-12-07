TEMAS DE HOY:
Policial

Mujer es encontrada sin vida en El Alto; su exconcubino está bajo investigación

El cuerpo de la víctima, de aproximadamente 33 años, fue encontrado en la zona de Parcopata con signos de violencia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/12/2025 22:01

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver de una mujer de aproximadamente 33 años en la zona de Parcopata, ubicada en el Distrito 8 de El Alto.

El hallazgo se produjo en plena avenida Chacaltaya, donde el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia,  según reportes de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, el principal sospechoso sería el exconcubino de la víctima. El equipo de investigaciones forenses que llegó al lugar observó una marca en el cuello de la mujer, lo que indica que podría haber fallecido por asfixia.

 

El caso ya se investiga como feminicidio, y en las últimas horas el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para continuar con las pesquisas.

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Dueños de la tarde

05:55

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

