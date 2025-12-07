Mujer es encontrada sin vida en El Alto; su exconcubino está bajo investigación

La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver de una mujer de aproximadamente 33 años en la zona de Parcopata, ubicada en el Distrito 8 de El Alto.

El hallazgo se produjo en plena avenida Chacaltaya, donde el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia, según reportes de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, el principal sospechoso sería el exconcubino de la víctima. El equipo de investigaciones forenses que llegó al lugar observó una marca en el cuello de la mujer, lo que indica que podría haber fallecido por asfixia.

El caso ya se investiga como feminicidio, y en las últimas horas el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para continuar con las pesquisas.

