“Mi padre solo era productor de soya”: hija de peruano asesinado rompe el silencio y exige justicia

La hija de Alexander Calle, ciudadano peruano que fue secuestrado y posteriormente asesinado en Yapacaní, pidió justicia y desmintió cualquier relación de su padre con actividades ilícitas.

“Pido justicia por mi papá. Ahorita se especulan muchas cosas que lo vinculan al narcotráfico. Es mentira, es mentira”, afirmó la joven entre lágrimas.

Calle era un productor agrícola dedicado a la siembra de soya y arroz. “Mi papá no tenía problemas con nadie. Pueden preguntar a la población. No tiene nada que esconder”, señaló su hija, describiéndolo como un hombre "bueno y buen padre”.

La familia había evitado hablar públicamente por temor a represalias. “Si antes no salimos a declarar o a dar la cara es porque teníamos miedo. Entraron a mi casa de día, en plena luz. Estábamos mi familia, mis hermanos, todos”, relató la hija.

Sobre los atacantes, aseguró que todos ingresaron con el rostro cubierto y no pudieron ser identificados. Tampoco escucharon acentos que permitieran determinar su nacionalidad.

“No, no hablaron. Investiguen, investiguen todo, por favor. Pregunten a la población, busquen a la población. Mi papá no tenía que esconder nada. Era un hombre tranquilo, por favor”, insistió.

Las autoridades locales continúan con la investigación del caso, mientras la familia exige respuestas y la captura de los responsables.

