Un soldado fue aprehendido por el delito de estupro en El Alto

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto informó sobre la aprehensión de un conscripto acusado de cometer el delito de estupro contra una menor de 14 años.

De acuerdo con el reporte policial, el padre de la víctima denunció que el joven habría engañado a la familia para pasar la noche con la menor. Posteriormente, al conversar con su hija, el progenitor se enteró de que ambos habían sostenido relaciones sexuales. Ante esta situación, el padre condujo tanto a la menor como al acusado hasta dependencias policiales, poniendo el caso en conocimiento de la FELCV y del Ministerio Público.

El director de la FELCV El Alto, coronel Luis Fernando Aguilar, confirmó que el conscripto fue sorprendido en flagrancia y actualmente permanece bajo custodia, a la espera de su audiencia cautelar.

“El padre de la menor, al hablar con ella, se ha enterado de que habrían sostenido relaciones sexuales; a razón de esto, lo ha conducido a dependencias de la policía para tomar conocimiento de la FELCV”, declaró el efectivo policial.

Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con firmeza en la protección de niñas, niños y adolescentes, y recordaron a la población la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia sexual.

