Un incendio registrado en una pollería ubicada frente al Estadio Félix Capriles, en la avenida Libertador de Cochabamba, generó alarma entre vecinos y comensales la mañana de este lunes.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Boliviana y personal de bomberos voluntarios, quienes iniciaron los trabajos para controlar el fuego y verificar posibles riesgos en el establecimiento.

De acuerdo con el reporte preliminar de bomberos, en el interior de la cocina se percibía un fuerte olor a gas, lo que hace presumir que el incendio se originó por una pequeña deflagración.

“Evidentemente, en el interior de la cocina existe un olor a gas bastante fuerte. Ha debido ser una pequeña deflagración en la cual el fuego duró entre 30 y 40 segundos”, informaron desde bomberos.

Evacuación por seguridad

Aunque gran parte del incendio fue sofocado rápidamente, el personal de emergencia decidió evacuar a todas las personas del local como medida preventiva ante el riesgo de una posible fuga de gas.

Los equipos de bomberos se concentraron primero en controlar el foco del fuego, que se registró en la cocina del establecimiento.

Posteriormente iniciaron inspecciones en el lugar y en viviendas cercanas, debido a la posibilidad de que exista una fuga de gas en la instalación.

“Se está hablando con los vecinos para ingresar a sus domicilios y verificar que no exista este riesgo latente”, señalaron.

Daños en la cocina

El personal de bomberos confirmó que hubo presencia de fuego en el interior del restaurante, lo que provocó daños en algunos artefactos y mangueras de la cocina.

Pese al incidente, el incendio logró ser controlado a tiempo, evitando que se propagara a otros ambientes del local o a inmuebles cercanos.

Mira la programación en Red Uno Play