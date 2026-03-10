“Será histórico para Bolivia”: TSE señala que todos los candidatos confirmaron su presencia al debate a gobernadores

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organiza para este miércoles 11 de marzo a las 21:00 el debate de candidatos a gobernadores en Bolivia, con transmisión por la Red Uno para todo el país.

La iniciativa busca que los ciudadanos conozcan las propuestas de los aspirantes y evalúen sus planes de gobierno antes de las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, señaló que el debate permitirá a los candidatos “mostrar sus ideas, asumir compromisos y responder preguntas, sin guerra sucia, solo con propuestas”. Agregó que “la intención es que se respete el derecho al voto informado".

Ávila explicó que la organización del debate requirió un sorteo transparente para dividir a los candidatos en dos bloques, debido a la gran cantidad de participantes.

“Ha sido un proceso difícil por la cantidad de candidatos, pero creemos que junto a ustedes le vamos a ofrecer un buen producto a los bolivianos, que podrán sentir las propuestas y evaluar cómo responden los candidatos”.

Bloques confirmados para el debate en Santa Cruz:

Primer bloque: Julio César Torrez, Chi Hyun Chung, Mauricio Quezada, Miguel Cadima, Eduardo Pereira y Vladimir Peña.

Segundo bloque: Branko Marinkovic, Juan Pablo Velasco, Luis Fernando Camacho, Otto Ritter y Guido Nayar.

Cada bloque tendrá aproximadamente entre una hora y una hora y media de duración, durante las cuales los candidatos expondrán sus planes de gobierno por ejes temáticos, responderán preguntas de los moderadores y podrán interactuar con sus rivales mediante réplicas y dúplicas.

Sobre la metodología del debate, Ávila destacó que “el rol del moderador es importante, porque podrá reconducir el tema a la pregunta y poner un freno cuando se vulneren las reglas del debate”.

El TSE ha subrayado la importancia de que los ciudadanos accedan a información clara sobre los planes de los candidatos.

“El voto informado se va a respetar y ese es el objetivo de los debates”, afirmó Ávila, añadiendo que “lo que más ha recriminado el ciudadano en encuestas pasadas ha sido la guerra sucia; ahora queremos que los candidatos se enfoquen en dar propuestas”.

Ávila también recordó que este debate forma parte de un proceso más amplio que incluirá a candidatos a alcaldías el próximo domingo. “Más de 70 candidatos a gobernadores y más de 90 candidatos a alcaldes estarán debatiendo de manera simultánea en todo el país, algo histórico para la democracia boliviana”.

Los ciudadanos podrán seguir la transmisión en vivo por Red Uno, así como por las páginas de los tribunales departamentales y otros medios de comunicación que deseen retransmitir la señal. La invitación es abierta: todos podrán conocer a los candidatos, evaluar sus propuestas y tomar decisiones conscientes en las elecciones del 22 de marzo.

