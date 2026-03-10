“Nunca vi tanto dinero”: un taxista devolvió 27 millones que le depositaron por error

Lo que parecía una escena de película ocurrió en Palmas, donde el taxista Antonio Pereira do Nascimento, padre de cuatro hijos y abuelo de 14 nietos, recibió por error una fortuna inesperada.

Al revisar su cuenta bancaria, el conductor descubrió que le habían depositado 132 millones de reales, una suma equivalente a unos 27 millones de dólares.

La cifra lo dejó completamente sorprendido.

“Nunca he visto un dinero así en mi vida y nunca podré conseguirlo por mis propios medios”, contó el taxista a medios locales.

La decisión que lo cambió todo

A pesar de la tentación que podría representar una cantidad tan grande de dinero, el hombre aseguró que desde el primer momento supo que se trataba de un error.

Por eso, decidió contactar de inmediato al banco para informar sobre el depósito equivocado y devolver el dinero.

Finalmente, la entidad corrigió la operación y su cuenta volvió a tener 227 reales, cerca de 46 dólares, el dinero que realmente había ganado con su trabajo.

“No pensé ni por un segundo en hacer el mal. Soy una persona honesta, solo quiero lo que es mío”, afirmó.

Lo que dice la ley

De acuerdo con especialistas citados por el portal Globo.com, quedarse con dinero recibido por error puede tener consecuencias legales.

La abogada Paula Dângelo explicó que usar ese dinero podría considerarse desfalco en el ámbito penal y enriquecimiento ilícito en el ámbito civil, ya que se trata de recursos que no pertenecen al receptor.

“Aunque la persona se sorprenda o se alegre por la situación, utilizar ese dinero constituye un delito”, señaló la especialista.

La historia de Antonio Pereira do Nascimento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su gesto de honestidad.

Porque, aunque por unos momentos fue millonario, prefirió quedarse con algo que para él vale más: su tranquilidad y su integridad.

