Lo que comenzó como una "guerra de bromas" tradicional entre estudiantes y profesores en Gainesville, Georgia, Estados Unidos, terminó en un luto que ha conmovido a toda la comunidad. Jason Hughes, profesor de matemáticas y entrenador deportivo, murió la noche del pasado viernes tras ser atropellado accidentalmente por uno de sus propios alumnos.

El fatídico accidente

La noche del incidente, cinco adolescentes de 18 años llegaron a la casa de Hughes para cumplir con una práctica conocida en Estados Unidos como rolling: cubrir los árboles y el jardín de alguien con rollos de papel higiénico. Lejos de estar molesto, Hughes —quien ya esperaba la visita de sus alumnos— salió emocionado de su casa con la intención de "atraparlos en el acto" de forma juguetona.

Sin embargo, debido a que el suelo estaba resbaladizo por la lluvia, el docente tropezó y cayó sobre la calle justo en el momento en que los jóvenes arrancaban sus vehículos para escapar. Jayden Ryan Wallace, quien conducía una camioneta, no pudo esquivarlo y lo arrolló. A pesar de que los mismos estudiantes se bajaron de inmediato para brindarle primeros auxilios y llamaron a emergencias, Hughes falleció poco después en un hospital local.

El educador murió mientras intentaba perseguir a sus bromistas afuera de su casa en Gainesville, Georgia. Foto: Instagram/nthjuniorseniorwars23

Justicia vs. Misericordia

La policía arrestó a los cinco implicados. Wallace, el conductor, enfrenta el cargo más grave: homicidio vehicular en primer grado, un delito que conlleva penas de entre 3 y 15 años de prisión. Los otros cuatro jóvenes fueron acusados de invasión de propiedad privada y arrojar basura.

Sin embargo, en un giro profundamente humano, la viuda del profesor, Laura Hughes, quien también es docente en la misma escuela, emitió un comunicado solicitando que se retiren todos los cargos:

"Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra una segunda tragedia que arruine la vida de estos estudiantes. Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason hacia estos niños", expresó Laura.

Jason Hughes, un querido docente de 40 años, falleció accidentalmente cuando intentaba "sorprender" a sus estudiantes durante una tradición escolar.. Facebook/Kaitlyn Ross

Una comunidad en duelo

Jason Hughes era una figura central en Gainesville. Además de enseñar matemáticas, era mentor en un programa cristiano y asesor académico del equipo de fútbol americano. Sus alumnos lo describen como un hombre que "siempre estaba animando a los demás, sin importar qué pasara".

Mientras la fiscalía analiza si procederá con el juicio pese al pedido de la familia, la comunidad ha recaudado más de 220.000 dólares a través de una plataforma de donaciones para apoyar a la viuda y a los dos hijos pequeños que dejó el profesor.

Con información de ABC News, New York Post y NewsNation.