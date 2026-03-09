La creciente ola de inseguridad que azota los suburbios de Buenos Aires sumó un nuevo y dramático capítulo. Un conductor de aplicaciones de transporte de nacionalidad venezolana fue víctima de un violento robo en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El incidente, que quedó registrado por cámaras de seguridad, causó indignación por la frialdad de los atacantes y la vulnerabilidad de los trabajadores del sector.

Un ataque a plena luz del día

El asalto se produjo al mediodía en la intersección de las calles Lavardén y Baradero, a escasos metros del colegio Calabrini. En un horario de alta afluencia debido al ingreso de los estudiantes, dos delincuentes abordaron al chofer mientras se encontraba estacionado con la puerta abierta.

Las imágenes muestran un forcejeo violento dentro del habitáculo del vehículo. En medio de la tensión, se escucha el grito desesperado de la víctima: “¡Tengo hijos, pana, por favor!”. El uso de la expresión "pana", típica de Venezuela, confirmó el origen del trabajador, quien según medios locales llegó al país buscando mejores oportunidades de vida.

Pese a que varios transeúntes circulaban por la vereda en ese momento, el robo se concretó en pocos segundos sin que nadie interviniera. Los asaltantes lograron llevarse el automóvil y las pertenencias del conductor, dejándolo a pie en plena calle.

Este hecho no es aislado. La situación de los choferes de aplicaciones en Argentina es crítica, ya que se han convertido en blancos frecuentes del crimen organizado bajo la modalidad de "falsos viajes". Solo el pasado sábado, se registró un incidente similar en la ciudad de Córdoba, donde otro conductor logró repeler un asalto utilizando un arma de fuego, hiriendo a uno de los delincuentes en medio de un tiroteo durante la madrugada.

Los vecinos de Ingeniero Budge denuncian que la zona está "liberada" y que los robos son una constante diaria. La investigación del asalto al chofer venezolano quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Lomas de Zamora, que analiza las grabaciones para intentar identificar a los sospechosos, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

Con información de C5N, El Trece y TN.

Mira la programación en Red Uno Play