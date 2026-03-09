Un talentoso imitador de Michael Jackson se ha vuelto tendencia tras protagonizar un accidentado, pero divertido, momento mientras realizaba el icónico paso del moonwalk. El artista se desplazaba con una técnica impecable sobre patines por una acera concurrida, captando las miradas de todos los presentes.

Con un atuendo blanco que evocaba la época dorada del Rey del Pop, el bailarín demostraba un equilibrio envidiable mientras se deslizaba de espaldas con total fluidez. Sin embargo, su concentración en el personaje le impidió notar que su trayectoria lo dirigía directamente hacia el mobiliario urbano.

La escena culminó de forma abrupta cuando el hombre impactó de lleno contra un poste de luz, perdiendo el sombrero y el equilibrio en un segundo. El fuerte golpe lo llevó directamente al suelo, interrumpiendo la música y el aura de perfección que había construido durante su acto.

A pesar de lo aparatoso del choque, el video ha generado miles de reacciones destacando la ironía de un final tan inesperado para una ejecución tan pulida. Este clip sirve como un recordatorio de que, incluso con todo el estilo del mundo, siempre hay que mirar hacia atrás.

