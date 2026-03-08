El que tiene gasolina, la gasta como quiere: Hombre pasea a su perro desde su auto

Un momento tierno y curioso se volvió viral en redes sociales luego de que un perrito fuera visto paseando junto a su dueño, pero dentro de un carro mientras recorrían la calle.

La escena fue captada por un transeúnte y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde llamó la atención de miles de usuarios por la peculiar forma en la que el animal era llevado durante el paseo.

En las imágenes se observa perro caminando con normalidad y disfrutando del recorrido, mientras su dueño lo sigue desde su coche.

El hecho generó múltiples comentarios entre los usuarios. Algunos se preguntaron si el dueño tenía alguna dificultad para caminar le impedía desplazarse por sí mismo.

Otros comentarios hicieron alusión a que el dueño, al tener gasolina en su movilidad, podría gastarla como quisiera.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones destacaron el gesto como una muestra de cariño hacia la mascota, resaltando la dedicación del hombre al sacarlo a pasear de una forma poco común.

El breve video continuó sumando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de esos momentos cotidianos que logran despertar sonrisas entre los usuarios de internet.

