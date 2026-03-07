Youtuber italiano ‘Zazza’ relata cómo estuvo a punto de ir a la cárcel durante su visita a Bolivia

El creador de contenido italiano Federico Zompicchiatti, conocido en redes como Zazza el Italiano, contó que vivió momentos de tensión durante su visita a Bolivia mientras grababa uno de sus videos sobre realidades sociales en distintos países.

El youtuber, nacido en San Daniele del Friuli (Italia), llegó al país para filmar contenido en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Sin embargo, una de sus grabaciones en la zona del Plan 3000 generó polémica y fuertes críticas en redes sociales.

Según relató el propio creador, mientras esperaba a sus contactos decidió sentarse en un pequeño bar cercano a una parada de autobuses. Allí observó a varias personas acercarse a las ventanas de los vehículos de forma sospechosa. Más tarde supo que se trataba de una banda dedicada al robo de teléfonos móviles a los pasajeros.

Zompicchiatti pidió permiso para grabar lo que ocurría, con la condición de que no hubiera violencia. Durante la grabación, uno de los delincuentes abrió la ventana de un autobús y robó el celular de una pasajera, lo que provocó gritos y la huida del grupo. El hecho generó una ola de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusaron de haber pagado a los ladrones para provocar la escena y obtener más visitas.

El youtuber negó estas acusaciones y aseguró que los implicados ya habían sido detenidos anteriormente por delitos similares en la misma zona.

La situación se volvió aún más tensa cuando intentó grabar dentro de una cárcel boliviana conocida por su sistema de autogestión. Tras contactar previamente con autoridades penitenciarias, el creador decidió acudir al lugar, pero fue reconocido en la entrada por el director del penal, quien ordenó expulsarlo.

Horas después, según su testimonio, le ofrecieron permitirle grabar a cambio de 200 dólares. Al regresar, fue retenido por personal del recinto, quienes revisaron sus pertenencias, le tomaron fotografías policiales y le retiraron el pasaporte y el teléfono bajo la sospecha de que había ingresado una cámara al interior del penal.

En medio de la confusa situación, el caso llegó hasta la Embajada de Italia en Bolivia, que fue contactada durante el interrogatorio. Finalmente, el incidente no pasó a mayores y el creador logró evitar una detención formal.

El episodio fue posteriormente relatado por el propio Zazza, quien aseguró que su intención era únicamente mostrar distintas realidades sociales en sus videos, aunque reconoció que la experiencia en Bolivia fue una de las más tensas de su carrera.

