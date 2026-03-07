En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, Mattel ha lanzado una ambiciosa iniciativa global protagonizada por su marca icónica, Barbie. La compañía presentó oficialmente el Barbie Dream Team, una colección exclusiva de muñecas únicas inspiradas en mujeres reales que han roto barreras en sectores como el deporte, la ciencia, el automovilismo y la exploración.

El equipo de este año destaca por su diversidad de nacionalidades y profesiones, buscando cerrar la brecha de sueños (Dream Gap) al ofrecer referentes femeninos en áreas donde históricamente han tenido menos visibilidad. Entre las integrantes del Dream Team destacan:

Regina Sirvent Alvarado (México): Piloto profesional y la primera mujer hispana en competir en la categoría ARCA en Estados Unidos. "Nunca imaginé tener una Barbie inspirada en mí; espero que una niña vea en ella que también hay espacio para nosotras en las pistas", expresó la piloto.

Serena Williams (EE. UU.): Leyenda del tenis con 23 títulos de Grand Slam y exitosa empresaria.

Kellie Gerardi (EE. UU.): Astronauta de investigación y científica, quien busca fomentar el interés de las niñas en las disciplinas STEM.

Zoja Skubis (Polonia): La alpinista polaca más joven en conquistar la cima del Everest.

Chloe Kelly (Reino Unido): Figura del fútbol femenino moderno.

La colección se completa con la surfista australiana Stephanie Gilmore, la estrella del cricket indio Smriti Mandhana y la influyente artista pop alemana Helene Fischer.

Barbie presenta su "Dream Team" 2026: Una colección de mujeres reales que inspiran a las nuevas generaciones. Foto: Mattel.

A diferencia de las líneas comerciales habituales, este proyecto se centra en la representación técnica y profesional de cada mujer, incluyendo sus herramientas de trabajo y uniformes oficiales. Según informaron los responsables del proyecto, el objetivo es exponer a las niñas a carreras en las que las mujeres aún enfrentan barreras de participación, como las disciplinas STEM y el deporte motor.

La agenda de actividades para este mes también contempla un festival de liderazgo en Florida, donde las homenajeadas participarán en foros de discusión sobre la evolución del papel de la mujer en la sociedad contemporánea.

Con datos de El Colombiano, El Nacional y Roastbrief.

