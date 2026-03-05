Ranking gamer: las consolas más vendidas de todos los tiempos

La industria del videojuego ha estado marcada por consolas que definieron generaciones. Entre ellas, la histórica PlayStation 2 de Sony continúa liderando como la consola más vendida de todos los tiempos.

Sin embargo, el panorama cambió recientemente: la Nintendo Switch de Nintendo superó a la Nintendo DS y se posicionó como la segunda consola más exitosa de la historia, consolidándose como uno de los mayores fenómenos del gaming moderno.

Mientras tanto, la PlayStation 4 también logró cifras impresionantes, aunque aún se mantiene a varios millones de unidades del podio histórico.

Las cifras provienen de reportes oficiales de fabricantes y estimaciones de analistas del mercado. El ranking considera solo consolas independientes, sin accesorios ni dispositivos multifunción como teléfonos o tabletas.

Las cinco consolas más vendidas de la historia

PlayStation 2 (Sony) – 160 millones Nintendo Switch (Nintendo) – 155,37 millones Nintendo DS (Nintendo) – 154,02 millones Game Boy / Game Boy Color (Nintendo) – 118,69 millones PlayStation 4 (Sony) – 117,2 millones

Nintendo DS: un fenómeno portátil

La familia de consolas Nintendo DS —que incluye los modelos DS original, DS Lite y DSi— alcanzó 154,02 millones de unidades vendidas, según cifras oficiales de Nintendo.

Además de su éxito en hardware, la consola también destacó en software: casi 950 millones de videojuegos vendidos, convirtiéndose en uno de los catálogos más exitosos de la historia.

Nintendo Switch: el fenómeno híbrido

Desde su lanzamiento en 2017, la Nintendo Switch revolucionó el mercado al combinar consola doméstica y portátil en un solo dispositivo.

Hasta el 3 de febrero de 2026, la consola alcanzó 155,37 millones de unidades vendidas, superando a la Nintendo DS y consolidándose como la segunda consola más vendida de todos los tiempos.

El éxito también se refleja en su catálogo: Nintendo reporta más de 1.500 millones de juegos vendidos para la plataforma. El título más exitoso es Mario Kart 8 Deluxe, con más de 70,59 millones de copias.

La consola fue sucedida por la Nintendo Switch 2, lanzada el 5 de junio de 2025, lo que podría desacelerar gradualmente las ventas del modelo original.

PlayStation 2: la reina del gaming

A pesar del paso de los años, la PlayStation 2 sigue siendo la consola más vendida de la historia.

Sony confirmó en noviembre de 2024 que las ventas superaron los 160 millones de unidades, una cifra que la mantiene en la cima del ranking.

El éxito de la consola también se explica por su enorme catálogo: más de 1.500 millones de videojuegos vendidos, impulsados por algunos de los títulos más influyentes de la historia del gaming.

Mira la programación en Red Uno Play