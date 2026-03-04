La vida interna del Sol contada en cuatro décadas de datos

La actividad del Sol está marcada por ciclos y cada once años atraviesa un periodo de máxima calma. El análisis de cuatro décadas de datos ha permitido, por primera vez, cuantificar de forma clara cómo cambia la estructura interna de la estrella de un mínimo solar a otro.

Un equipo de investigadores de la universidad británica de Birmingham y la estadounidense de Yale ha descubierto pruebas de que, comparando unos ciclos con otros, las condiciones internas del Sol son sutilmente diferentes.

Incluso pequeñas diferencias en la actividad magnética solar producen cambios detectables en su interior, apunta la investigación que publica Monthly Notices of the Royal Astronomy Society.

Cada once años, el Sol atraviesa un ciclo de actividad magnética y alcanza su máxima calma durante el 'mínimo solar', con pocas manchas, campos magnéticos más débiles y una superficie más uniforme.

El equipo estudió lo que ocurre en el interior de la estrella durante cuatro de sus periodos más tranquilos, entre los ciclos solares 21 y 25, para lo que usaron observaciones de la Red de oscilaciones solares de Birmingham (BiSON), formada por seis telescopios en todo el mundo.

Para deducir lo que sucedía bajo la superficie solar, los investigadores analizaron las diminutas vibraciones que se producen en su interior formadas por ondas sonoras.

Este es el primer estudio que compara cuatro mínimos solares sucesivos observando el interior del Sol mediante esas oscilaciones, que es un campo de estudio denominado heliosismología.

Tras diversos análisis, descubrieron que el mínimo que se produjo en 2008/2009, entre los ciclos 23 y 24, conocido por ser uno de los más tranquilos y largos de los que se tiene constancia, mostraba condiciones internas apreciablemente diferentes en comparación con los otros tres.

El Sol mostraba una mayor velocidad del sonido en sus capas externas, lo que sugería mayores presiones y temperaturas de los gases, y campos magnéticos más débiles.

Las capas externas del Sol cambian sutilmente a lo largo de los ciclos de actividad, y "hemos descubierto que los mínimos profundos y tranquilos pueden dejar una huella interna medible", en palabras de investigador Bill Chaplin, de la Universidad de Birmingham.

Este estudio podría ser útil para ayudar a pronosticar futuros ciclos de actividad solar, que es la que crea el clima espacial, es decir, las llamaradas que surgen de esa estrella y pueden tener un impacto significativo en la Tierra.

Esas tormentas solares, si son potentes, pueden llegar a causar cortes en las comunicaciones por radio, errores en el GPS, fallos en la red eléctrica y daños en los satélites de comunicaciones.

Revelar cómo se comporta el Sol bajo la superficie durante los periodos de calma es importante, ya que tiene "una gran influencia en cómo se acumulan los niveles de actividad en los ciclos posteriores", dijo la investigadora Sarbani Basu, de Yale y también firmante del artículo.

