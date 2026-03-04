Rodrigo Paz: “El 50-50 es un cambio estructural y no solo reparto de recursos"

El presidente Rodrigo Paz se encuentra en la ciudad de Sucre, donde sostiene una reunión con distintos sectores sociales e institucionales. En ese marco, se refirió al modelo 50-50, cuyo tratamiento comenzó el lunes con miras a su pronta implementación.

“El 50-50 tiene que tener metodología, es un cambio estructural del Estado, no es solo repartir recursos, vienen responsabilidades compartidas. Tenemos que cambiar el sistema de salud, educación y una serie de modelos que se han generado en este Estado tranca”, afirmó el mandatario.

Paz sostuvo que la propuesta no se limita a una redistribución económica, sino que plantea una transformación en la gestión pública y una revisión profunda del marco normativo vigente.

“Tenemos cerca de 60 leyes y más de 40 decretos que hay que eliminar, tan sencillo como eso, eliminar leyes y decretos, porque lo que no te sirve, lo que sobreregula el mercado hay que eliminarlo”, acotó.

El modelo 50-50 ha generado expectativa en distintos sectores, debido a que implicaría una nueva lógica de administración y corresponsabilidad en el manejo de recursos estatales, además de una reconfiguración en áreas clave como salud y educación.

El mandatario participa en un encuentro en la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, donde se reúne con representantes de más de 30 sectores para escuchar demandas, necesidades y propuestas orientadas al desarrollo del departamento.

