Cochabamba: represa de La Angostura está al 50% y preocupa al Valle Alto

El nivel del embalse de la represa de La Angostura, en la región del Valle Alto de Cochabamba, se encuentra aproximadamente al 50% de su capacidad, situación que genera preocupación entre regantes y comunarios que viven de la agricultura y de la actividad turística.

Según representantes del sector, el agua almacenada alcanza entre tres y tres metros y medio de altura como máximo, un nivel considerado bajo tomando en cuenta que la época de lluvias ya concluye.

“Este año no hemos tenido tanta lluvia. El caudal que ha ingresado no ha sido mucho, debe ser un 20% más de lo que estaba. Estamos entre un 45 y 50% del nivel total de La Angostura”, indicó un dirigente de los comunarios.

La inquietud es mayor porque el agua de la represa no solo abastece a regantes del Valle Alto, sino también a productores del Valle Bajo, que dependen del embalse para sus cultivos.

Aunque por el momento el bajo nivel no afecta directamente al turismo, los comunarios temen que en los próximos meses la situación se agrave debido al incremento de las temperaturas y la evaporación del agua.

“No llegamos ni a la mitad de la represa”, acotó el representante.

En lo que va del año, la actividad turística fue considerada aceptable por los comunarios, quienes esperan que mejore en los próximos meses. Además, señalaron que se mantiene el control sobre el uso de motores y la actividad de los lancheros en el espejo de agua.

La población se mantiene atenta al comportamiento del clima, mientras crece la preocupación por el abastecimiento y el impacto económico que podría generar un mayor descenso del nivel del embalse.

Mira la programación en Red Uno Play